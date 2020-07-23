В доме престарелых под Красноярском произошла вспышка CoViD-19

В Красноярском крае в доме престарелых "Жили-были" под Ачинском произошла вспышка коронавируса. Инфекцию выявили уже у 22 постояльцев. Всего госпитализировали 29 человек, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

— По предписанию территориального отдела [Роспотребнадзора] провели лабораторное исследование жильцов пансионата и обслуживающего персонала. Всех постояльцев, учитывая их преклонный возраст, доставили в больницу в Ачинске, — отмечается в сообщении.

Персонал заведения отправили на домашнюю самоизоляцию. У троих работников выявили коронавирус в бессимптомной форме.