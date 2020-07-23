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Житель Подмосковья повздорил на улице с незнакомкой и выстрелил в её годовалую дочь

Пистолет был газовый. У ребёнка — множество химических ожогов по всему телу.

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Фото © Pixabay

В подмосковном Красногорске мужчина поссорился на улице с женщиной и выстрелил из газового пистолета в лицо её годовалой дочери. По данным агентства "Москва", малышку экстренно госпитализировали в одну из детских больниц столицы.

Женщина гуляла с дочерью, и между ней и неизвестным мужчиной возник словесный конфликт. Во время перепалки незнакомец дважды выстрелил из газового пистолета в женщину и ребёнка, — рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что у пострадавшей малышки химический ожог груди, спины, шеи и руки, а также ожог конъюнктивы I степени. Ребёнок находится в отделении хирургии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Москве охранник продуктового магазина выстрелил из травматического пистолета в двух мужчин, которые находились в нетрезвом состоянии.

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