Комитет Совфеда поддержал закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму

Комитет по конституционному законодательству Совета Федерации сегодня поддержал проект закона о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России.

Планируется, что документ будет вынесен на рассмотрение верхней палаты парламента 24 июля.

Напомним, законопроект разработали член Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Документ создан для реализации поправок в Конституцию РФ. В тексте законопроекта уточняется понятие экстремистской деятельности. В него включается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части территории.