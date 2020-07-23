Комитет Совфеда поддержал закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму

Комитет по конституционному законодательству Совета Федерации сегодня поддержал проект закона о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России.
Планируется, что документ будет вынесен на рассмотрение верхней палаты парламента 24 июля.
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Напомним, законопроект разработали член Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Документ создан для реализации поправок в Конституцию РФ. В тексте законопроекта уточняется понятие экстремистской деятельности. В него включается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части территории.