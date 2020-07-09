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RuTracker мёртв, его заменили онлайн-кинотеатры. Как в России борются с пиратством

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Фото © Shutterstock

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Эксперты рынка аудиовизуальных сервисов обсудили результаты действия антипиратского меморандума в рамках круглого стола "Снижение доступности пиратского контента — вызовы 2020". За полтора года Интернет сильно изменился.

Антипиратский меморандум работает

В ноябре 2018 года крупнейшие российские правообладатели подписали меморандум о сотрудничестве для борьбы с пиратством в Интернете. С того момента Интернет изменился — из поисковой выдачи было удалено более 4 млн ссылок на нелегальный контент, из-за этого общее число визитов на пиратские сайты сократилось.

В июне-октябре 2018 г., до начала действия меморандума, количество уникальных посетителей нелегальных площадок в среднем составляло 130–140 млн человек в месяц, а уже в период с ноября по май 2020 г. этот показатель снизился до 70 млн, почти в два раза.

В то же время количество уникальных пользователей легальных ресурсов выросло с 54 до 70 млн — на 30%. Работа меморандума — одна из причин. В 2018 году чемпионат мира стал поводом для увеличения трафика Первого канала, в 2020 году пандемия вызвала рост интереса к онлайн-кинотеатрам. Тем не менее он сыграл ключевую роль.

Почему меморандум оказался полезен?

Прежде всего участники меморандума преследовали цель сделать поиск нелегального контента неудобным. Чтобы у пользователя возникали проблемы при его нахождении, просмотре, скачивании. А параллельно в Интернете развивались онлайн-кинотеатры, где всё быстро, удобно и без рекламы.

Все действия предприняты, чтобы люди начали потреблять контент легально. Чтобы пиратский контент был труднодоступен, чтобы желающих им пользоваться становилось меньше, потому что это неудобно, — говорит директор департамента защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин.

В частности, сайты с нелегальным контентом стало сложно найти. Они исчезли из поисковой выдачи, а появлялись там строго легальные площадки.

Фото © Shutterstock

Пиратский контент стало сложнее найти. Сайты с ним не выдаются в поиске, паблики в соцсетях тоже. Это большое достижение. За прошлый год мы навязали борьбу пиратам, потому что рост остановился. При этом доля рынка у онлайн-кинотеатров растёт, — добавляет Андрей Бусаргин.

В течение двух лет у пиратов снизились и доходы. Об этом сообщается в отчёте о потреблении пиратского контента и том, сколько они зарабатывают.

Насколько решение своевременно?

Участники круглого стола пришли к выводу, что успешным оказался не только результат, но и реализация меморандума. Он стал ориентиром для будущих антипиратских законов, притом что для этого не пришлось менять законодательство, то есть внедрение прошло совершенно безболезненно.

Антипиратский меморандум принят своевременно. Он подписывался на девять месяцев, а потом его несколько раз продлевали. Его сначала протестировали, и выяснилось, что всё работалось правильно, есть почва для написания законов, — говорит директор департамента защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин.

Следующий шаг?

Несмотря на уже достигнутые успехи, пиратство в России всё ещё сильно развито. Фильмы, сериалы и музыку по-прежнему можно посмотреть и послушать бесплатно, скачав их с сайта, у которого нет прав на их показ и распространение.

Российским онлайн-кинотеатрам крайне важно устранить пиратов. Они развиты только на одном рынке, и нелегальное распространение их контента приведёт к серьёзным финансовым потерям, поэтому останавливаться на достигнутом нельзя.

Теперь же нужен закон, который исполнит те же функции, что и меморандум. Важно, что у него будет больше рычагов воздействия на интернет-ресурсы, в частности на компании вроде Google, у которых нет российского представительства.

Закрепление в законе поможет повлиять на игроков, не находящихся в российском правовом поле, — говорит исполнительный вице-президент Star Media Никита Трынкин.

Фото © Shutterstock

Антипиратский меморандум, сейчас существующий только как инициатива игроков отрасли аудиовизуальных сервисов, доказал свою эффективность. Теперь же его нужно закрепить законодательно. Переход меморандума в официальный статус позволит создать единое правовое поле для всех игроков рынка.

Так сократится количество операций, необходимых для удаления ссылок на контент из всех платформ. Правообладатель, один раз добавив ссылку, может быть уверен, что через несколько часов она будет удалена, — говорит исполнительный вице-президент Star Media Никита Трынкин.

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