RuTracker мёртв, его заменили онлайн-кинотеатры. Как в России борются с пиратством

Эксперты рынка аудиовизуальных сервисов обсудили результаты действия антипиратского меморандума в рамках круглого стола "Снижение доступности пиратского контента — вызовы 2020". За полтора года Интернет сильно изменился.

Антипиратский меморандум работает

В ноябре 2018 года крупнейшие российские правообладатели подписали меморандум о сотрудничестве для борьбы с пиратством в Интернете. С того момента Интернет изменился — из поисковой выдачи было удалено более 4 млн ссылок на нелегальный контент, из-за этого общее число визитов на пиратские сайты сократилось.

В июне-октябре 2018 г., до начала действия меморандума, количество уникальных посетителей нелегальных площадок в среднем составляло 130–140 млн человек в месяц, а уже в период с ноября по май 2020 г. этот показатель снизился до 70 млн, почти в два раза.

В то же время количество уникальных пользователей легальных ресурсов выросло с 54 до 70 млн — на 30%. Работа меморандума — одна из причин. В 2018 году чемпионат мира стал поводом для увеличения трафика Первого канала, в 2020 году пандемия вызвала рост интереса к онлайн-кинотеатрам. Тем не менее он сыграл ключевую роль.

Почему меморандум оказался полезен?

Прежде всего участники меморандума преследовали цель сделать поиск нелегального контента неудобным. Чтобы у пользователя возникали проблемы при его нахождении, просмотре, скачивании. А параллельно в Интернете развивались онлайн-кинотеатры, где всё быстро, удобно и без рекламы.

— Все действия предприняты, чтобы люди начали потреблять контент легально. Чтобы пиратский контент был труднодоступен, чтобы желающих им пользоваться становилось меньше, потому что это неудобно, — говорит директор департамента защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин.

В частности, сайты с нелегальным контентом стало сложно найти. Они исчезли из поисковой выдачи, а появлялись там строго легальные площадки.

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— Пиратский контент стало сложнее найти. Сайты с ним не выдаются в поиске, паблики в соцсетях тоже. Это большое достижение. За прошлый год мы навязали борьбу пиратам, потому что рост остановился. При этом доля рынка у онлайн-кинотеатров растёт, — добавляет Андрей Бусаргин.

В течение двух лет у пиратов снизились и доходы. Об этом сообщается в отчёте о потреблении пиратского контента и том, сколько они зарабатывают.

Насколько решение своевременно?

Участники круглого стола пришли к выводу, что успешным оказался не только результат, но и реализация меморандума. Он стал ориентиром для будущих антипиратских законов, притом что для этого не пришлось менять законодательство, то есть внедрение прошло совершенно безболезненно.

— Антипиратский меморандум принят своевременно. Он подписывался на девять месяцев, а потом его несколько раз продлевали. Его сначала протестировали, и выяснилось, что всё работалось правильно, есть почва для написания законов, — говорит директор департамента защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин.

Следующий шаг?

Несмотря на уже достигнутые успехи, пиратство в России всё ещё сильно развито. Фильмы, сериалы и музыку по-прежнему можно посмотреть и послушать бесплатно, скачав их с сайта, у которого нет прав на их показ и распространение.

Российским онлайн-кинотеатрам крайне важно устранить пиратов. Они развиты только на одном рынке, и нелегальное распространение их контента приведёт к серьёзным финансовым потерям, поэтому останавливаться на достигнутом нельзя.

Теперь же нужен закон, который исполнит те же функции, что и меморандум. Важно, что у него будет больше рычагов воздействия на интернет-ресурсы, в частности на компании вроде Google, у которых нет российского представительства.

— Закрепление в законе поможет повлиять на игроков, не находящихся в российском правовом поле, — говорит исполнительный вице-президент Star Media Никита Трынкин.

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Антипиратский меморандум, сейчас существующий только как инициатива игроков отрасли аудиовизуальных сервисов, доказал свою эффективность. Теперь же его нужно закрепить законодательно. Переход меморандума в официальный статус позволит создать единое правовое поле для всех игроков рынка.