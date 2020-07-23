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Несколько стран НАТО обвинили Россию в переписывании истории

Это прибалтийские государства, которые заручились поддержкой США.

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Фото © Twitter / Jens Stoltenberg

Главы МИД нескольких стран обвинили Россию в попытках переписать историю. Речь идёт об Эстонии, Латвии, Литве и США, министры иностранных дел которых опубликовали совместное заявление в "Твиттере". В публикации говорится о том, что Москва якобы пытается повлиять на информацию о некоторых исторических событиях, таких как присоединение Эстонии, Латвии и Литвы к СССР, а также о вводе советских войск в эти страны.

Мы противостоим всем попыткам России переписать историю, которые нацелены на то, чтобы оправдать оккупацию и аннексию стран Балтии Советским Союзом в 1940 году, — говорится в заявлении, опубликованном главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу.

Кроме того, внешнеполитические деятели обсудили отношения с НАТО и отметили большой вклад Соединённых Штатов в оборону европейских стран. Было заявлено и о "потенциальном враге", которого якобы готов сдержать Североатлантический альянс.

Напряжение в отношениях между Россией и странами Прибалтики продолжает нарастать. Пока Эстония требует от Москвы компенсаций и заявляет, что якобы была оккупирована Советским Союзом, Латвия продолжает борьбу с использованием русского языка. Там недавно даже предложили платить за устный перевод на латышский язык. Кроме того, Латвия ввела запрет на вещание ряда российских телеканалов.

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