Несколько стран НАТО обвинили Россию в переписывании истории

Главы МИД нескольких стран обвинили Россию в попытках переписать историю. Речь идёт об Эстонии, Латвии, Литве и США, министры иностранных дел которых опубликовали совместное заявление в "Твиттере". В публикации говорится о том, что Москва якобы пытается повлиять на информацию о некоторых исторических событиях, таких как присоединение Эстонии, Латвии и Литвы к СССР, а также о вводе советских войск в эти страны.

— Мы противостоим всем попыткам России переписать историю, которые нацелены на то, чтобы оправдать оккупацию и аннексию стран Балтии Советским Союзом в 1940 году, — говорится в заявлении, опубликованном главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу.

Кроме того, внешнеполитические деятели обсудили отношения с НАТО и отметили большой вклад Соединённых Штатов в оборону европейских стран. Было заявлено и о "потенциальном враге", которого якобы готов сдержать Североатлантический альянс.