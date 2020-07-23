Мишустин позвонил Дегтярёву и пообещал выделить Хабаровскому краю 1,3 млрд рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин позвонил врио главы Хабаровского края Михаилу Дегтярёву и пообещал дополнительную финансовую поддержку региону в 1,3 миллиарда рублей. Об этом глава края сообщил в своём телеграм-канале.
— Правительство России выделит дополнительные 1,3 миллиарда рублей Хабаровскому краю на возмещение выпадающих доходов в ближайшее время и рассмотрит наши предложения, которые мы сформулируем в течение ближайшего месяца, — уточнил Дегтярёв.
Напомним, президент РФ назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва 20 июля. В беседе с Лайфом политик признался в любви хабаровчанам и поделился первыми планами на новой должности.
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