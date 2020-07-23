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Мишустин — о возможности второй волны коронавируса в РФ: Пока предпосылок нет

Премьер напомнил о важности следовать рекомендациям врачей и Роспотребнадзора.

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В России пока нет предпосылок к возникновению второй волны коронавируса. Об этом со ссылкой на выводы учёных заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Ответ смогут дать учёные, если они отфиксируют хоть какие-то предпосылки для этого. Пока таких предпосылок не наблюдают наши специалисты и учёные, — сказал глава правительства в интервью телеканалу "Россия 24".

При этом Мишустин выразил надежду, что если граждане будут следовать рекомендациям врачей и Роспотребнадзора, то новой вспышки заболевания не случится.

А накануне в ходе выступления в Госдуме с отчётом об итогах работы правительства премьер заявил, что российская система здравоохранения готова к возможной второй волне пандемии коронавируса.

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