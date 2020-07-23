Три привилегии беременных на рабочем месте

Госдума в первом чтении приняла поправки в Трудовой кодекс, которые полностью легализуют удалённую работу. Согласно одобренному депутатами документу в приоритетном порядке такой вид занятости работодатели должны предоставлять беременным женщинам. Какие ещё льготы работодатель обязан предоставлять будущим матерям, разобрался Лайф.

Работать без вредного излучения

Согласно российскому законодательству, как только у женщины врачи установили беременность, она должна быть переведена на работу, не связанную с использованием компьютеров. Как минимум должно быть ограничено время работы — не более трёх часов за рабочую смену. Это установлено постановлением главного государственного санитарного врача России от 03.06.2003 № 118 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03". Конечно, тут устного заявления недостаточно. Работница должна принести медицинское заключение, в котором присутствует рекомендация об исключении неблагоприятных производственных факторов. Компьютер к этим факторам относится. Врачи обычно без проблем выдают такую бумагу.

Кстати, если работодатель не может подобрать женщине другую работу, которая бы исключала эти факторы, он обязан вообще освободить от неё с сохранением среднего заработка за счёт работодателя. Правда, если работодатель всё-таки найдёт работу, полностью соответствующую санитарным нормам, то отказаться от неё сотрудница уже не сможет.

Работать без угрозы увольнения

Если девушка готовится стать матерью, она имеет право работать вплоть до родов. При этом работодатель не имеет права по собственной инициативе её уволить. Вообще. За любое нарушение трудовой дисциплины работодатель может привлекать беременную сотрудницу только к дисциплинарной ответственности — например, лишить части премии. Кстати, тем женщинам, которые только трудоустраиваются, полезно помнить, что беременные женщины-соискатели при приёме на работу освобождаются от каких-либо тестов и испытательного срока (ст. 70 ТК РФ). Даже если испытательный срок предусмотрен в трудовом договоре, для беременной такое условие не будет иметь законной силы, уволить её как не прошедшую испытание нельзя. А ещё в статье 64 Трудового кодекса РФ прямо сказано, что отказать в приёме на работу по причине интересного положения работодатель не вправе. В этом случае необходимо требовать мотивированный письменный отказ, который работодатель обязан предоставить не позднее семи рабочих дней.

Работать меньше и легче

Беременная сотрудница вправе в рабочее время ходить на приём к врачам, при этом на время таких обследований за ней сохраняется средний заработок. Работодателю достаточно предъявить справку, подтверждающую беременность, и талон на запись к врачу. Кроме того, работницу в интересном положении нельзя привлекать к тяжёлому физическому труду, сверхурочной работе или работе в ночное время. В случае если её профессия предполагает подобное, достаточно написать заявление на имя директора о переводе на лёгкий труд. И, опять же, если работодатель не может подобрать сотруднице более лёгкую работу, он должен полностью освободить её от обязанностей с сохранением зарплаты.