Золотой автомобиль. Как сэкономить на транспортном налоге

Группа депутатов Госдумы выступила с инициативой освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя машины более шести месяцев подряд. Идея неплохая: как минимум в зимние месяцы у многих автомобиль простаивает в гараже. Как можно будет сэкономить, если такой закон примут, и как россияне экономят на транспортном налоге уже сейчас, разбирался Лайф.

Количество автотранспортных средств в России продолжает расти. Согласно данным аналитического агентства "Автостат" на 1 января 2020 года, их зафиксировано почти 53 млн, более чем на миллион единиц на аналогичную дату 2019-го. Из общего количества транспорта в РФ 84% приходится на легковые автомобили.

В российских городах-миллионниках автомобильные пробки стали настолько серьёзной проблемой, что часть автовладельцев всё чаще для ежедневных поездок выбирают метро или другой вид городского транспорта. При этом они, как и остальные автомобилисты, должны платить транспортный налог в полном размере, ведь налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ, их размер от интенсивности эксплуатации автомобиля никак не зависит (ст. 361 НК РФ).

В этой связи предложение депутатов более чем актуально, ведь в случае принятия соответствующего закона это позволило бы одновременно снизить налоговую нагрузку на граждан и в некоторой степени разгрузить дороги.

Не пользуешься — не плати

Депутаты предлагают такой механизм отказа государства от взимания налогов: автомобилист передаёт в территориальное подразделение автоинспекции номерные знаки своего автотранспортного средства, если они находятся "на хранении" более шести месяцев, то он освобождается от транспортного налога полностью. При этом если данный гражданин выехал на "замороженном" автомобиле, то к нему помимо уплаты налога будет применяться ещё и дополнительный штраф. Идея неплохая: если гражданин использует принадлежащий ему автомобиль, например, только в течение дачного сезона или в силу каких-либо обстоятельств (например, болезни) длительное время не может эксплуатировать своё транспортное средства, то логично, что он не должен платить налог за то, чем не пользовался. Традиционно против возможного снижения выступают Минфин и Федеральная налоговая служба. Более того, с 1 января 2020 года в России повышены акцизы на топливо и автомобили, а ведь при введении данной категории акцизных сборов (в далёком 2009 году) они должны были стать не дополнительным бременем, а заменой транспортного налога. Но этого не произошло, так как акциз — сбор федеральный, а транспортный налог — региональный, и регионы оказались совсем не готовы отказаться от своей доходной составляющей. До сих пор официального отзыва на предложение депутатов нет, поэтому, примут ли подобную поблажку, пока не ясно, но, увы, маловероятно.

Как сейчас экономят на транспортном налоге

Пока предложения депутатов находятся в стадии обсуждения, в России действуют два основных критерия, влияющие на размер транспортного налога: мощность мотора автомобиля и регион, в котором он зарегистрирован.

Чем больше лошадей у мотора — тем больше придётся отдавать государству, то есть казне субъекта, на территории которого зарегистрирован автовладелец. При этом именно местным властям дано право устанавливать, сколько конкретно рублей причитается с владельца за каждую лошадиную силу.

Отсюда и первый лайфхак: некоторые россияне изучают региональные ставки и знают, что самый высокий налог приходится платить в Москве и Петербурге (для машин от 100 до 125 л. с. — 25 руб., от 125 до 150 л. с. — 35 руб.), самые низкие — в Ингушетии, Крыму и Севастополе, а также Ханты-Мансийском автономном округе (до 100 л. с. — 5 руб., а до 150 л. с. — 7 руб.). Поэтому для экономии некоторые получают регистрацию в "дешёвом" регионе и совершенно на законных основаниях экономят до 20 рублей за одну лошадиную силу. Например, в Москве владелец автомобиля Skoda Octavia 1,4 (150) заплатит налог в 5250 руб., а, например, в Магасе за эту же машину налог составит 1050 руб.

Фото © ТАСС / Антон Вергун