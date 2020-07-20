Банковский пасьянс. Чем опасны "лишние" банковские карты

Банковские карты - самая обычная вещь для современного человека. У каждого в кошельке найдется несколько кусков банковского пластика, но есть категория людей, у которых в наличии по 3-5 и больше карт разных банков. Почему не стоит идти на поводу у банковских операционистов, уговаривающих взять “на всякий случай” еще одну карту, и чем опасен этот “лишний” пластик, разбирался Лайф.

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Как правило, у современного россиянина минимальный карточный набор состоит из двух карт. Это дебетовая (зарплатная), которую безальтернативно рекомендовал работодатель и кредитная, того банка, который клиент выбрал сам. Вариант вполне разумный, если на месячные траты хватает зарплаты - используется только “дебетовка”, если потратить пришлось больше - используются возможности кредитной. Удобно, потому как если успеть погасить долг в льготный период, уплаты процентов можно избежать. Но даже для этой “рабочей пары” есть свои подводные камни.

Зарплатные карты

Они выгодны и банкам, и компаниям-работодателям, и сотрудникам. Первые получают новых клиентов и деньги, вторым меньше возится с документами, третьим - не надо платить за карту и интернет-банк, при этом многие банки предлагают сотрудникам своих корпоративных клиентов некоторые льготы, например займы с более выгодными условиями, чем просто для “уличных клиентов”.

Вопросы по этой карте начинаются, когда сотрудник уволился. Как правило, в этом случае, банк переводит этот пластик на тарифы для обычного частного лица, и если картой не пользоваться и сумма средств на ней будет ниже установленного лимита, то в течении нескольких месяцев счёт карты банком будет аннулирован. Об этой инициативе банк обязан письменно предупреждать клиента. Но в некоторых случаях банк вправе осуществить перевыпуск карты самостоятельно, и в этом случае он будет вправе требовать плату за её годовое обслуживание по своим тарифам, и это законно.

Совет: после увольнения стоит обратиться в банк и узнать, как изменились условия обслуживания бывшей зарплатной карты, если не устраивают - не стоит выкидывать карту (счёт всё равно останется), самым разумным будет дойти до банка и закрыть счёт ставшей вам ненужной карты.

Кредитная карта

Большинство людей понимают, что если постоянно не хватает денег, то кредитная карта ситуацию не исправит, а сделает её только хуже, поэтому в массе своей кредитка — это инструмент на случай форс-мажора. Когда операционисты предлагают кредитную карту, так и говорят: "Возьмите на всякий случай". В соответствии с этой логикой карту для "всякого случая" стоит выбирать не только из тех, где низкий процент (ведь гасить долги предполагается в беспроцентный период), но и с низкой или вообще нулевой платой за обслуживание.

Иметь сразу несколько кредитных карт, даже с бесплатным обслуживанием, не имеет смысла, ведь снимать с кредитки наличные или переводить их на дебетовую карту бесплатно не получится (за такие операции банки берут комиссию), а отслеживать, с какой именно из карт сколько потрачено и когда у каждой из карт заканчивается беспроцентный период — хлопотно.

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Есть вариант, когда оплачивать повседневные нужды с кредитки может быть выгодным — это если по вашей дебетовой карте начисляется процент на остаток. Тогда в конце месяца после погашения долга у вас будет небольшой плюс. Но только при условии, если у вас на кредитке большой беспроцентный период и вы не потратите больше, чем получите на дебетовку.

Карты с бонусами

Банкиры прекрасно понимают, что получить скидку или возвратить часть потраченных средств для россиян очень заманчиво, поэтому почти все банки предлагают либо отдельные карты с кешбэком, либо некие карты, которые позволяют накапливать бонусные баллы, чтобы использовать их для частичной оплаты покупок или билетов на транспорт. Понять, имеет ли смысл брать ещё одну карту только из-за заманчивого предложения, просто.

Во-первых, если ищете карту с кешбэком, обращайте внимание не только на его наличие, но и на условия. Иногда размер возвращённых средств может зависеть от категории товара или услуги. Например, если обещают перечислить 20% от расходов на бензин и 1% — на всё остальное, но у вас нет машины, то лучше выбрать скромный кешбэк в 3%, но на всё. Во-вторых, до того как вы откроете себе ещё одну карту, будь то предложение по кешбэку или по "милям", учитывайте стоимость обслуживания карты, лимиты по возврату средств и как часто вы сможете получать потенциальную выгоду. Например, если вы путешествуете не чаще раза в шесть-семь месяцев, то с большой долей вероятности рассчитаться за билеты милями вам не удастся: на оплату их будет недостаточно, а в следующем году они уже сгорят. То же самое и по кешбэку: для того чтобы он был выгоден, надо как можно больше тратить, но понимать, что есть ограничение по сумме, которую банк может вернуть, иначе премия может не перекрыть затраты на карточное обслуживание.

В результате получается, что карта у вас есть, а удовлетворения от неё нет. В выгоде только банк, который продал свой продукт.

Карта пенсионера

К сожалению, в РФ пенсии таковы, что вопросом о том, снимать ли всю пенсию с карты, никто не задаётся — обычно пенсионеры снимают всю сумму наличными. Однако у некоторых граждан по разным причинам кое-что на пенсионной карте может оставаться. И эти накопленные средства могут стать добычей мошенников. О схемах развода Лайф неоднократно писал. Как правило, схема проста: пенсионеру поступает звонок (чаще всего замаскированный под реальный телефонный номер банка), и псевдооператор сообщает, что, согласно ст. 70 закона "Об исполнительном производстве", средства на счёте пенсионера заморожены и будут списаны. Пока пенсионер в шоке, ему предлагают назвать реквизиты карты, чтобы всё проверить и "устранить ошибку". Для большего правдоподобия пенсионеру могут даже прислать СМС с номера, похожего на банковский, и всего-то только и надо послать обратное сообщение. Само собой, как только мошенники получают реквизиты карты или ответ по СМС на короткий номер, средства с его счёта исчезают.

Когда дополнительная карта действительно нужна