Канадцев призвали заниматься сексом через дырки в стене

В канадской провинции Британская Колумбия из-за пандемии призвали соблюдать новые правила безопасности даже во время секса. Центр по контролю за заболеваниями провинции на своём сайте опубликовал несколько необычных рекомендаций.

Так, канадцам посоветовали заниматься сексом через дырки в стене или выбирать позы, при которых лица партнёров не будут соприкасаться. Также центр рекомендует вовсе отказаться от реальных контактов и заниматься виртуальным сексом или мастурбировать в одиночестве.

— Вы и есть свой самый безопасный партнёр, — отмечается в документе.

Канадцам также напомнили, что нужно тщательно мыться до и после секса, дезинфицировать секс-игрушки и использовать их только с одним партнёром. Кроме того, рекомендовано воздержаться от поцелуев и использовать презервативы и смазки.