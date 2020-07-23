Канадцев призвали заниматься сексом через дырки в стене

В канадской провинции Британская Колумбия из-за пандемии призвали соблюдать новые правила безопасности даже во время секса. Центр по контролю за заболеваниями провинции на своём сайте опубликовал несколько необычных рекомендаций.
Так, канадцам посоветовали заниматься сексом через дырки в стене или выбирать позы, при которых лица партнёров не будут соприкасаться. Также центр рекомендует вовсе отказаться от реальных контактов и заниматься виртуальным сексом или мастурбировать в одиночестве.
— Вы и есть свой самый безопасный партнёр, — отмечается в документе.
Канадцам также напомнили, что нужно тщательно мыться до и после секса, дезинфицировать секс-игрушки и использовать их только с одним партнёром. Кроме того, рекомендовано воздержаться от поцелуев и использовать презервативы и смазки.
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