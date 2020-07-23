Макрон ударил подростка мячом по лицу и даже не извинился — видео

Quartiers d'été 2020. Emmanuel Macron rencontre des jeunes au Château de Chambord. #babyfoot pic.twitter.com/f6kVGIXVtx — Gilles Gallinaro (@GallinaroG) July 22, 2020

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл с рабочим визитом в замок Шамбор, что к югу от Парижа. Пользуясь случаем, политик решил сыграть в футбол с местными подростками, однако во время игры произошёл казус: Макрон попал мячом прямо в лицо одному из ребят.

Французский президент прибыл в замок в рамках государственной программы "Летние районы — 2020", рассчитанной на подростков, которые по тем или иным обстоятельствам не имеют возможности отдыхать на курортах и в других туристических местах.

После полученного паса глава государства произвёл удар по воротам, но попал по голове одному из игроков. Матч не остановился, однако гол забить так и не получилось. После инцидента и парень, и президент продолжили игру, как ни в чём не бывало, а пользователи соцсетей обратили внимание на то, что французский лидер даже не извинился перед футболистом.