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Макрон ударил подростка мячом по лицу и даже не извинился — видео

Пользователи соцсетей заметили, что президент вовсе не придал значения случившемуся.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл с рабочим визитом в замок Шамбор, что к югу от Парижа. Пользуясь случаем, политик решил сыграть в футбол с местными подростками, однако во время игры произошёл казус: Макрон попал мячом прямо в лицо одному из ребят.

Французский президент прибыл в замок в рамках государственной программы "Летние районы — 2020", рассчитанной на подростков, которые по тем или иным обстоятельствам не имеют возможности отдыхать на курортах и в других туристических местах.

После полученного паса глава государства произвёл удар по воротам, но попал по голове одному из игроков. Матч не остановился, однако гол забить так и не получилось. После инцидента и парень, и президент продолжили игру, как ни в чём не бывало, а пользователи соцсетей обратили внимание на то, что французский лидер даже не извинился перед футболистом.

А ранее Лайф рассказывал про весьма странный футбольный матч, который чуть не состоялся в Испании. Местная полиция задержала подозреваемого в организации игры между командами здоровых и людей с коронавирусом.

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