В Москве арестовали "бутовского маньяка"

Сегодня московский суд арестовал мужчину, которого подозревают в серии нападений и изнасилований в районе Южное Бутово. Меру пресечения ему должны были избрать ещё накануне, но в СИЗО он симулировал психическое расстройство, и его увезли на обследование.

— Находясь в изоляторе временного содержания, мужчина симулировал психическое расстройство и был доставлен в одну из столичных больниц. Однако врачи не подтвердили ухудшения состояния здоровья подозреваемого, в связи с чем сегодня по ходатайству следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении ГСУ СКР по Москве.