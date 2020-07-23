В Москве арестовали "бутовского маньяка"

Сегодня московский суд арестовал мужчину, которого подозревают в серии нападений и изнасилований в районе Южное Бутово. Меру пресечения ему должны были избрать ещё накануне, но в СИЗО он симулировал психическое расстройство, и его увезли на обследование.
— Находясь в изоляторе временного содержания, мужчина симулировал психическое расстройство и был доставлен в одну из столичных больниц. Однако врачи не подтвердили ухудшения состояния здоровья подозреваемого, в связи с чем сегодня по ходатайству следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении ГСУ СКР по Москве.
Напомним, мужчина орудовал на территории района Южное Бутово в Москве с 3 июля. Преимущественно в вечернее время он нападал на женщин и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. Задержали подозреваемого 21 июля. СК показал видео с предполагаемым маньяком.