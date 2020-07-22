Параноик в медицинской маске. Почему Бутовский маньяк не доводил дело до конца

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Силовики пока не раскрывают личность насильника. По данным Лайфа, речь может идти о 29-летнем Исмаиле Ю. Задержанного обвиняют в "насильственных действиях сексуального характера". Уже возбуждено уголовное дело. Три женщины, пережившие нападения, уже опознали маньяка.

Первые заявления о нападении в Южном Бутове поступили в полицию 3 июля. Тогда совместно с одной из пострадавших правоохранители составили фоторобот, по которому и искали подозреваемого. Меньше чем за месяц пострадавшими стали семь женщин — все они обратились в полицию с заявлением.

Насильник всегда был в медицинской маске, поэтому разглядеть его лицо в ночное время было сложно. Оперативники говорят, что нападения происходили по одному сценарию: он караулил женщин в парке, подбегал к ним со спины, закрывая рот рукой, пытался повалить на землю, чтобы изнасиловать. Если девушка начинала кричать и звать на помощь, он убегал.

Оперативники начали просматривать камеры, установленные на улицах, чтобы соотнести фоторобот и изображение его лица. И действительно, всё совпало. Дело удалось раскрыть по горячим следам.

Сыщики разработали хитроумный план: каждый вечер самые красивые сотрудницы местного отделения полиции под прикрытием оперативников выходили на поздние прогулки. Они выступали в качестве приманки. Появления насильника ожидали с восьми вечера до двух часов ночи. Именно в это время, как правило, он орудовал в районе Южное Бутово.

Вскоре маньяка удалось поймать, правда, произошло это не во время спецоперации, как планировали полицейские, — мужчину взяли по фотороботу, который был составлен ранее.

Следователи и оперативники считают, что на счету маньяка были и реальные изнасилования. Сейчас они поднимают все похожие случаи, в том числе и в других районах. Просто не все женщины, возможно, решились сообщить о нападении в полицию.

Незавершённые изнасилования стали своеобразным почерком Бутовского маньяка. Эксперты объясняют, почему так происходило.