Река с характером. Как чиновники в Нижних Сергах строят сквер вместо защиты людей от затопления

Вода без света и тепла

В городе оказалось затоплено 63 жилых дома, три из них полностью разрушены, смыты три пешеходных и один автомобильный мост. Часть улицы Жукова, оказавшейся в эпицентре разгула стихии, оказалась отрезана от города водой, грязью и завалами из мусора. Специалисты экстренных служб провели эвакуацию жителей затопленных домов. К счастью, обошлось без жертв. Район подтопления был оперативно обесточен, и без света и газоснабжения в Сергах осталось почти 6,5 тысячи человек.

Из-за потопа теперь простаивает местный металлургический завод — "НЛМК-Урал". Когда вода начала заливать территорию прокатного цеха, руководство предприятия приняло решение отключить энергопитание и эвакуировать персонал. Как сообщила Лайфу пресс-секретарь группы НЛМК Мария Симонова, сейчас на местах остаются только ответственные за работоспособность оборудования и сотрудники, занятые расчисткой завалов. Остальные отправились на вынужденные выходные. Предприятие планирует запустить производство через десять дней, если, конечно, погода не подкинет новых сюрпризов.

Видео © LIFE SHOT

О серьёзности происходящего в Нижних Сергах может говорить введённый режим ЧС и приезд губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и министра МЧС России Евгения Зиничева. Последний прилетал из Москвы по личному поручению президента Владимира Путина.

Губернатор Куйвашев, оценив обстановку, заявил о материальной помощи пострадавшим в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, специалисты оценят материальный урон домохозяйств, после чего, возможно, помощь увеличат.

А мы тут ни при чём

У прокуратуры уже есть серьёзные вопросы к местным властям и структурам МЧС. Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачёв, взявший под контроль проверку действий по ликвидации паводка в Нижних Сергах, заявил, что принципиальной оценки требует деятельность уполномоченных структур по извещению населения о чрезвычайной ситуации.

Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Все последние дни в районе стояла изматывающая жара, температура достигала 39–40 градусов в тени. На улицах плавился асфальт, а в огородах увядали помидоры. И лишь днём 20 июля местная администрация на своём сайте опубликовала предупреждение об угрозе пожаров.

Справедливости ради объявление о возможности ливня с градом тоже было, но, похоже, никто из городских властей всерьёз не задумывался о потопе, хотя подобное в истории Нижних Серёг уже бывало.

Старожилы говорят о сильном наводнении, случившемся в конце 1960-х. Молодое поколение застало паводок в августе 2013 года. Если смотреть на карту, видно, что город находится между гор, откуда вода стекает в реку Сергу через сеть мелких речушек. Одной из них является пресловутая река Заставка.

— Эту речку летом можно вброд перейти, — говорит местная жительница Наталья Суворова. — Больше на ручей похожа. Но ведь она уже показывала характер, а никто никаких выводов до сих пор не сделал!

А потом хоть потоп

Власти называют виновником произошедшего сильный ливень, который резко повысил уровень воды в реке Заставке и привёл к затоплению улицы Жукова и территории завода. Однако у местных жителей своя версия.

По словам Натальи, городские чиновники с местной гидросистемой особо не церемонились. Например, лет десять назад при прокладке труб закопали водоотводную канаву, которая собирала талые воды с Кабацкой горы (на склоне которой и течёт Заставка. — Прим. Лайфа). В результате каждую весну на окрестных огородах начинается потоп.

— Ругались, жалобы писали — всё без толку, — сокрушается жительница. — И каждый раз сами копаем канавы, чтобы хоть как-то увести воду с участка. А в этом году администрация затеяла строительство на берегу Заставки. Делают сквер с фонтанами, детскую площадку. Из-за строительства сузили русло реки. Видимо, никто не ждал таких сюрпризов, а вода пошла, и куда ей деваться?

Речь идёт о благоустройстве центральной площади, на которую местные власти решили потратить более 50 млн рублей. При этом Лайф не нашёл ни одной закупки от администрации, которая бы касалась строительства защитных и противопаводковых сооружений, которые бы спасали людей от потопов.

— Русло строители не меняли, сделали его даже глубже, чтобы исключить потопы, — говорит Елена Шарина, чей дом на улице Жукова оказался в числе наиболее пострадавших. — Вот только толку от этого? Мы в прошлом году столько денег, сил и времени потратили на обустройство дома и участка! А теперь где всё это? Ни огорода, ни папиного трактора, ни дома — одна грязь и вода повсюду. 15 тысяч рублей компенсации — это даже не смешно!

Елена вспоминает, что в 2013 году случился похожий потоп. Тогда семье казалось, что он нанёс большой урон — был залит подпол, вода стояла на участке. Но сейчас ведь даже жить негде — после потопа семью Шариных приютили родственники из непострадавшего района города. В тот раз, чтобы залить полы, дождю понадобилось трое суток, а сейчас всё смыло за полтора часа.

Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Елена уверена, что это случилось из-за обилия газовых труб, проходящих вдоль русла реки, а также из-за установленной ниже по течению решётки. Что трубы, что решётка во время потопа удерживали плывущие деревья и прочий мусор, стали своеобразными пробками на пути воды. Это и привело к размыву русла и затоплению окрестностей.

— Эту решётку я помню всю свою жизнь, — говорит Елена. — Наверное, в её наличии есть какой-то смысл, но если она может стать причиной потопа, то надо что-то менять.

Строительство сквера на берегу Заставки, проходящие над её руслом трубы, установленная на реке решётка — все эти меры должны иметь чёткое обоснование, специальные разрешения, полученные после экспертиз. Деньги на подобную деятельность администрацией выделялись и осваивались.