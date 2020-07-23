С Байконура к МКС отправили "Прогресс" с едой и водой

С космодрома Байконур запущена ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблём "Прогресс МС-15". Как ожидается, стыковка со станцией произойдёт по сверхбыстрой схеме — уже через два витка (или 3 часа и 21 минуту).

Как сообщили в "Роскосмосе", планируется стыковка в автоматическом режиме. С МКС её будут контролировать Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

"Прогресс МС-15" доставит на станцию 2,6 тонны грузов. Помимо воды и еды это также кислород, топливо, материалы для экспериментов, предметы одежды, медикаменты.