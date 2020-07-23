Суд признал виновными трёх работников Внуково по делу о гибели главы Total

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Суд признал виновными фигурантов дела о крушении самолёта главы французского энергетического концерна Total в аэропорту Внуково — руководителя полётов воздушной гавани Романа Дунаева и авиадиспетчеров Надежду Архипову и Александра Круглова.
— Суд постановил признать виновными Круглова, Дунаева и Архипову по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), — говорится в приговоре.
Мера наказания для подсудимых будет оглашена позднее. Прокуратура просит приговорить Дунаева и Круглова к шести годам тюрьмы, а Архипову — к пяти годам и 10 месяцам.
Напомним, 20 октября 2014 года в 23:57 мск бизнесджет Falcon 50, который следовал рейсом Москва — Париж, при взлёте задел снегоуборочную машину, загорелся и разбился на взлётно-посадочной полосе. Погибли президент Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.