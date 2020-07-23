Суд признал виновными трёх работников Внуково по делу о гибели главы Total

Видео © LIFE

Суд признал виновными фигурантов дела о крушении самолёта главы французского энергетического концерна Total в аэропорту Внуково — руководителя полётов воздушной гавани Романа Дунаева и авиадиспетчеров Надежду Архипову и Александра Круглова.

— Суд постановил признать виновными Круглова, Дунаева и Архипову по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), — говорится в приговоре.

Мера наказания для подсудимых будет оглашена позднее. Прокуратура просит приговорить Дунаева и Круглова к шести годам тюрьмы, а Архипову — к пяти годам и 10 месяцам.