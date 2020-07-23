Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерал-майора

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ему присвоено звание генерал-майора. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

— Вчера я имел честь принять поздравления в связи с присвоением воинского звания генерал-майора лично от президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке "смирно", — рассказал Кадыров.

Он поблагодарил президента за высокую оценку и присвоенное звание. Кадыров ещё раз повторил свои слова о том, что "является верным пехотинцем нашего президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте".