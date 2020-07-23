Дроздов в вещах от Gucci рассказал Vogue о полезных растениях

Профессор МГУ, телеведущий Николай Дроздов, известный по передаче "В мире животных", стал героем спецпроекта российской версии журнала Vogue. Вместе с комиком Александром Гудковым он снялся в ролике, который посвящён экологичной коллекции модного дома Gucci. Видео опубликовано на сайте издания.

Съёмки прошли в ботаническом саду "Аптекарский огород" в Москве. В ролике Дроздов рассказывает зрителям о полезных свойствах некоторых растений и о том, как их применяют в медицине. Всё это он делает в серых брюках, белой рубашке и полосатом оранжевом галстуке от известного бренда. Как отметили журналисты, вещи изготовили с использованием переработанного нейлона.

По время повествования телеведущего периодически появляется Александр Гудков. Комик то поливает цветы в белом поло, бежевых шортах, кепке и коричневых мокасинах с длинными носками, то читает журнал в образе женщины в платье с принтом из красных цветов, соломенной шляпе и широких солнечных очках.