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Собянин: В Москве не планируют никаких новых карантинов

По его словам, столица уже вернулась к показателям докоронавирусного времени на 90%.

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Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Власти Москвы не собираются снова вводить карантинные ограничения из-за коронавируса. В этом жителей столицы заверил мэр города Сергей Собянин.

Никаких карантинов — с 15-го числа или ещё с какого-то — никто не планирует. Будем смотреть по обстоятельствам, по ситуации, — заявил градоначальник в эфире телеканала "Россия 24".

Ситуацию в Москве он назвал "позитивно стабильной", но напомнил о мерах предосторожности, которые нужно соблюдать в транспорте, торговых центрах и других общественных местах. По словам Собянина, город сегодня открыт примерно на 90%.

 В этом году в этот период примерно 89–90% трафика от уровня прошлого года. Можно сказать, что город в своём движении, в своей динамике восстановил все объёмы. Это значит и активность бизнеса, и активность различных сфер услуг и предприятий, — добавил мэр.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России пока нет предпосылок к возникновению второй волны коронавируса. Однако, если вдруг она случится, наша система здравоохранения готова к ней.

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