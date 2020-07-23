Собянин: В Москве не планируют никаких новых карантинов

Власти Москвы не собираются снова вводить карантинные ограничения из-за коронавируса. В этом жителей столицы заверил мэр города Сергей Собянин.

— Никаких карантинов — с 15-го числа или ещё с какого-то — никто не планирует. Будем смотреть по обстоятельствам, по ситуации, — заявил градоначальник в эфире телеканала "Россия 24".

Ситуацию в Москве он назвал "позитивно стабильной", но напомнил о мерах предосторожности, которые нужно соблюдать в транспорте, торговых центрах и других общественных местах. По словам Собянина, город сегодня открыт примерно на 90%.

— В этом году в этот период примерно 89–90% трафика от уровня прошлого года. Можно сказать, что город в своём движении, в своей динамике восстановил все объёмы. Это значит и активность бизнеса, и активность различных сфер услуг и предприятий, — добавил мэр.