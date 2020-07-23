Дегтярёв в защитном костюме побывал в "красной зоне" больницы для пациентов с CoViD-19

Коечный фонд Хабаровского края для заражённых коронавирусом уже на пределе, однако у региона в запасе есть самый крупный на Дальнем Востоке госпиталь для больных CoViD-19 — медицинский центр в селе Анастасьевка, который был возведён военными строителями в короткие сроки. Об этом заявил врио губернатора региона Михаил Дегтярёв. Он облачился в защитный костюм и посетил больницу для пациентов с коронавирусной инфекцией. В том числе побывал в "красной зоне". Об этом говорится в сообщении администрации региона.