"Много оперативных дел". Песков объяснил, почему Дегтярёв ещё не пообщался с хабаровчанами

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв занят срочными делами на новом посту. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о том, почему новый руководитель региона не успел пообщаться с участниками митинга.

— От общения с гражданами никто не отказывается. Дегтярёв всего несколько дней работает в регионе. Очевидно, что там накопилось много оперативных дел, которые требуют срочного решения для обеспечения функционирования хозяйства, экономики региона в интересах жителей, — объяснил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что жители края, имеющие претензии к местной и федеральной власти, безусловно, должны быть выслушаны. Однако исполняющий обязанности губернатора "в первоочередном порядке" должен урегулировать оперативные вопросы. Пресс-секретарь президента призвал не делать "обобщающие выводы" из отдельных требований митингующих в отношении Дегтярёва и подождать какое-то время, прежде чем оценивать его деятельность в новой должности.