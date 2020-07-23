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"Много оперативных дел". Песков объяснил, почему Дегтярёв ещё не пообщался с хабаровчанами

Новый руководитель региона должен в первую очередь обеспечить функционирование хозяйства и экономики края в интересах её жителей.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © Kremlin

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв занят срочными делами на новом посту. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о том, почему новый руководитель региона не успел пообщаться с участниками митинга.

От общения с гражданами никто не отказывается. Дегтярёв всего несколько дней работает в регионе. Очевидно, что там накопилось много оперативных дел, которые требуют срочного решения для обеспечения функционирования хозяйства, экономики региона в интересах жителей, — объяснил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что жители края, имеющие претензии к местной и федеральной власти, безусловно, должны быть выслушаны. Однако исполняющий обязанности губернатора "в первоочередном порядке" должен урегулировать оперативные вопросы. Пресс-секретарь президента призвал не делать "обобщающие выводы" из отдельных требований митингующих в отношении Дегтярёва и подождать какое-то время, прежде чем оценивать его деятельность в новой должности.

Напомним, президент РФ назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва 20 июля. В беседе с Лайфом политик признался в любви хабаровчанам и поделился первыми планами на новой должности.

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