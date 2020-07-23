Вокалиста "Пошлой Молли" обвинили в домогательствах к несовершеннолетним

19-летняя жительница Украины обвинила вокалиста музыкальной группы "Пошлая Молли" Кирилла Бледного в домогательствах. По её словам, это произошло на прогулке несколько лет назад, когда ей ещё не исполнилось 18 лет.

Девушка рассказала, что музыкант позвал её гулять после одного из концертов. На радостях фанатка сразу же согласилась на предложение кумира, почувствовав себя особенной. Однако во время встречи поведение рок-звезды якобы поменялось и он начал приставать к поклоннице. При этом девушка уточнила, что до изнасилования дело не дошло.

— Ничего не было, ребят, что вы там уже придумали. Он просто вёл себя, как мистер Б в романе "Памела" Ричардсона. К счастью или к сожалению, всё закончилось не так, как в романе, — написала фанатка, сравнив своего кумира с дворянином, пытавшимся соблазнить 15-летнюю служанку.

Девушка добавила, что пощёчиной успокоить Кирилла не удалось, зато такую же пощёчину после этого он якобы дал ей. Она также рассказала, что музыкант не разрешал ей пользоваться телефоном во время прогулки и отвечать на звонки друзей. В конце он, как ни в чём не бывало, поцеловал её в лоб и посадил в такси. Автор публикации предостерегла фанаток, добавив, что узнала об аналогичном случае от другой девушки, которой на тот момент также не было 18 лет. Сам Кирилл Бледный пока никак не комментировал это заявление.