Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Москве рабочие пробили трубу при ремонте дороги. Теперь там мощный газовый "фонтан" — видео

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, результаты аварии пытаются устранить.

220

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Рабочие повредили газовую трубу при проведении ремонтных работ на Алтуфьевском шоссе в Москве. Жители дома № 48 уже некоторое время наблюдают мощный "фонтан". Как сообщил Лайфу источник, на месте уже работают аварийные службы.

Специалистам предстоит устранить последствия коммунальной аварии и выяснить обстоятельства случившегося. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.

Ранее в Нижнем Новгороде жители начали массово жаловаться на запах газа на улице и в квартирах. Экстренные службы региона проверили все газозаправочные станции на территории города и не выявили никаких нарушений. В случившемся пообещал разобраться губернатор области Глеб Никитин.

Выбор редакции

Loading...