В Москве рабочие пробили трубу при ремонте дороги. Теперь там мощный газовый "фонтан" — видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Рабочие повредили газовую трубу при проведении ремонтных работ на Алтуфьевском шоссе в Москве. Жители дома № 48 уже некоторое время наблюдают мощный "фонтан". Как сообщил Лайфу источник, на месте уже работают аварийные службы.

Специалистам предстоит устранить последствия коммунальной аварии и выяснить обстоятельства случившегося. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.