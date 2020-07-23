В Москве рабочие пробили трубу при ремонте дороги. Теперь там мощный газовый "фонтан" — видео

Рабочие повредили газовую трубу при проведении ремонтных работ на Алтуфьевском шоссе в Москве. Жители дома № 48 уже некоторое время наблюдают мощный "фонтан". Как сообщил Лайфу источник, на месте уже работают аварийные службы.
Специалистам предстоит устранить последствия коммунальной аварии и выяснить обстоятельства случившегося. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.
Ранее в Нижнем Новгороде жители начали массово жаловаться на запах газа на улице и в квартирах. Экстренные службы региона проверили все газозаправочные станции на территории города и не выявили никаких нарушений. В случившемся пообещал разобраться губернатор области Глеб Никитин.
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