Матвиенко заявила, что задержание Сафронова не связано с его журналисткой деятельностью

Задержание советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не связано с его журналистской деятельностью. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Служба внешней разведки заявила определённо, чётко и ясно (это всё-таки серьёзная, согласитесь, структура), что его задержание никакого отношения не имеет к его журналистской деятельности. Поэтому давайте дождёмся, уверена, справедливого решения, — отметила Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что ситуация с Сафроновым под особым контролем у общественности и СМИ, потому что он журналист. Но обвинения настолько серьёзные, что "нельзя какие-то поверхностные давать оценки".