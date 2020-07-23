Румынские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-22М3

Российские сверхзвуковые бомбардировщики дальней авиации Ту-22М3 выполнили плановый пятичасовой полёт над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, добавив, что на одном из участков пути самолёты ВКС России сопровождались румынскими истребителями МиГ-21.

— В ходе полёта экипажи самолётов преодолели около 4,5 тысячи километров и находились в воздухе более пяти часов. На отдельных этапах маршрута самолёты дальней авиации сопровождали самолёты МиГ-21 ВВС Румынии, — говорится в сообщении.

Там добавили, что полёт по всему маршруту проходил в соответствии с международными нормами, и подчеркнули, что подобные патрулирования регулярно проходят над Арктикой, Северной Атлантикой, над водами Тихого океана, а также Чёрного и Балтийского морей.