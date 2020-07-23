За год более сорока 17-летних россиянок стали многодетными мамами

В прошлом году три россиянки родили первенцев в 12 лет, 24 девочки впервые стали мамами в 13 лет и более сорока 17-летних девушек родили по третьему ребёнку, свидетельствуют данные Росстата. По общему числу таких случаев лидируют Ставропольский край, Ростовская область, Краснодарский край, Тамбовская и Владимирская области.

Эксперты полагают, что всему виной — отсутствие программ полового воспитания в отечественных школах, а также недостаток внимания взрослых к своим детям.

— Возраст полового согласия в России составляет 16 лет. То есть по закону у 17-летней девушки теоретически может появиться только первый ребёнок, но никак не второй или третий. Когда девушка в 17 лет рожает третьего ребёнка — это предмет для расследования, — заявила News.ru член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Элина Жгутова.

Случаи ранней беременности иногда связаны с изнасилованиями, говорит директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева. По её словам, порядка 70% изнасилований девочек в возрасте 12–15 лет совершаются людьми, которые являются гостями или проживают в одной квартире с жертвой. Также многие молодые россиянки начинают раннюю половую жизнь из-за скуки, давления сверстников или желания стать взрослой и завести близкие отношения.

Ерофеева считает наиболее правильным шагом при возникновении ранней беременности — прервать её. По словам врача, с психологической и физиологической стороны девушка готова к рождению ребёнка начиная с 18 лет.