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Матвиенко выступила против отмены дня тишины и переноса единого дня голосования

Спикер СФ считает сентябрь наиболее подходящим временем для волеизъявления россиян.

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День тишины перед выборами соответствует международной практике, поэтому исключать его из избирательного законодательства не следует. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. У россиян должно быть время на то, чтобы всё обдумать и определиться с выбором, а избирательным комиссиям необходимо подготовиться к работе.

Кроме того, Матвиенко выступила против переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц. Спикер считает, что обсуждать этот вопрос можно, но пока, по её мнению, сентябрь является наиболее благоприятным временем для волеизъявления.

У нас огромная страна с большим количеством часовых поясов, с разным климатом... Нет такого идеального месяца или идеального дня, который подошёл бы для всех субъектов, — сказала Матвиенко.

В ходе того же выступления Валентина Матвиенко сообщила журналистам, что Совет Федерации настроен поддержать закон о многодневном голосовании, но добавила, что необходимо принять дополнительные меры для обеспечения прозрачности на таких выборах.

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