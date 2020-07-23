Матвиенко выступила против отмены дня тишины и переноса единого дня голосования

День тишины перед выборами соответствует международной практике, поэтому исключать его из избирательного законодательства не следует. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. У россиян должно быть время на то, чтобы всё обдумать и определиться с выбором, а избирательным комиссиям необходимо подготовиться к работе.

Кроме того, Матвиенко выступила против переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц. Спикер считает, что обсуждать этот вопрос можно, но пока, по её мнению, сентябрь является наиболее благоприятным временем для волеизъявления.

— У нас огромная страна с большим количеством часовых поясов, с разным климатом... Нет такого идеального месяца или идеального дня, который подошёл бы для всех субъектов, — сказала Матвиенко.