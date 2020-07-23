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Названа причина появления газового "фонтана" на Алтуфьевском шоссе

Жителей находящихся рядом домов заверили, что опасности нет.

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Газовый "фонтан" на Алтуфьевском шоссе в Москве связан с плановыми работами по замене запорного устройства, объяснила пресс-служба Мосгаза. В предприятии заверили, что жителям района опасаться нечего.

На Алтуфьевском шоссе в районе дома 46 ведутся плановые работы по замене запорного устройства. В данный момент производится технологический сброс, — уточнила пресс-служба в "Твиттере".

В Мосгазе предупредили, что работы могут сопровождаться характерным звуком, но абсолютно безопасны.

Ранее сообщалось, что в Таймырском округе Красноярского края в грунт вылилось десять кубометров авиационного керосина из-за прорыва трубы "Норильсктрансгаза". Утечка длилась 15 минут, попасть в реку нефтепродукты не успели, угрозы жизни и здоровью людей также нет. СК завёл уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.

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