Названа причина появления газового "фонтана" на Алтуфьевском шоссе

Газовый "фонтан" на Алтуфьевском шоссе в Москве связан с плановыми работами по замене запорного устройства, объяснила пресс-служба Мосгаза. В предприятии заверили, что жителям района опасаться нечего.
— На Алтуфьевском шоссе в районе дома 46 ведутся плановые работы по замене запорного устройства. В данный момент производится технологический сброс, — уточнила пресс-служба в "Твиттере".
В Мосгазе предупредили, что работы могут сопровождаться характерным звуком, но абсолютно безопасны.
Ранее сообщалось, что в Таймырском округе Красноярского края в грунт вылилось десять кубометров авиационного керосина из-за прорыва трубы "Норильсктрансгаза". Утечка длилась 15 минут, попасть в реку нефтепродукты не успели, угрозы жизни и здоровью людей также нет. СК завёл уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.