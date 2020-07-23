Названа причина появления газового "фонтана" на Алтуфьевском шоссе

Газовый "фонтан" на Алтуфьевском шоссе в Москве связан с плановыми работами по замене запорного устройства, объяснила пресс-служба Мосгаза. В предприятии заверили, что жителям района опасаться нечего.

— На Алтуфьевском шоссе в районе дома 46 ведутся плановые работы по замене запорного устройства. В данный момент производится технологический сброс, — уточнила пресс-служба в "Твиттере".

В Мосгазе предупредили, что работы могут сопровождаться характерным звуком, но абсолютно безопасны.