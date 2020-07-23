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СМИ: Захватившего заложника в Полтаве обезвредили

Злоумышленник требовал, чтобы его больше не отправляли в тюрьму.

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Террорист справа. Фото: facebook/pavlovskynews

На Украине под Полтавой завершена операция по обезвреживанию мужчины, который захватил заложника в этом городе. Об этом сообщает телеканал "Наш" со ссылкой на источник в МВД.

По предварительным данным, операция завершилась хорошо. Однако официальных подтверждений этой информации пока нет.

Напомним, что сегодня утром полиция попыталась в Полтаве задержать подозреваемого в угоне автомобиля. Он взял в заложники полицейского, и затем на его место вызывался начальник местного уголовного розыска. Преступник был вооружен гранатой РГД-5, которую угрожал взорвать. По его требованию предоставили автомобиль, и он успел выехать из города.

Мужчина требовал, чтобы его не отправляли опять в тюрьму.

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