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Стало известно требование жителя Полтавы, взявшего в заложники высокопоставленного полицейского

Злоумышленнику 32 года, ранее он работал автослесарем.

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Фото © 112.ua

Житель украинской Полтавы, который угрожал гранатой и взял в заложники полицейского, уже известен правоохранительным органам — по данным местных СМИ, он судим за хранение и сбыт наркотиков и подозревается в нескольких угонах. Местная полиция утверждает, что основное требование мужчины заключается в том, чтобы его не отправляли снова в тюрьму.

Злоумышленнику 32 года, ранее он работал автослесарем. Сейчас он на угнанном автомобиле движется просёлочными дорогами в сторону Киева. По данным полицейских, которые следуют за машиной, за рулём сидит заложник — начальник уголовного розыска по Полтавской области.

УНИАН рассказал о высокопоставленном полицейском. Он имеет юридическое образование, служил в морской пехоте, работал в патрульно-постовой службе и дослужился до начальника областного угрозыска. Женат, имеет дочь.

Напомним, инцидент произошёл во время задержания у здания админсуда в Полтаве. Сначала преступник угрожал взорвать гранату, затем захватил в заложники полицейского. В ходе переговоров начальник областного уголовного розыска заменил правоохранителя собой. Злоумышленнику предоставили автомобиль.

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