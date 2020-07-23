Стало известно требование жителя Полтавы, взявшего в заложники высокопоставленного полицейского

Житель украинской Полтавы, который угрожал гранатой и взял в заложники полицейского, уже известен правоохранительным органам — по данным местных СМИ, он судим за хранение и сбыт наркотиков и подозревается в нескольких угонах. Местная полиция утверждает, что основное требование мужчины заключается в том, чтобы его не отправляли снова в тюрьму.

Злоумышленнику 32 года, ранее он работал автослесарем. Сейчас он на угнанном автомобиле движется просёлочными дорогами в сторону Киева. По данным полицейских, которые следуют за машиной, за рулём сидит заложник — начальник уголовного розыска по Полтавской области.

УНИАН рассказал о высокопоставленном полицейском. Он имеет юридическое образование, служил в морской пехоте, работал в патрульно-постовой службе и дослужился до начальника областного угрозыска. Женат, имеет дочь.