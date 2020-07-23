Полиция обнародовала фото жителя Полтавы, взявшего в заложники полицейского

Украинская полиция обнародовала фото жителя Полтавы, который угрожал гранатой и взял в заложники полицейского. Правоохранительные органы подтвердили личность злоумышленника: это местный житель, судимый за кражи, мошенничество и сбыт наркотиков. Основное требование мужчины заключается в том, чтобы его не отправляли снова в тюрьму.

При этом губернатор Полтавской области Олег Синегубов заявил, что выполнено оно не будет, так как не имеет ничего общего с действительностью. Однако он отметил, что переговоры с захватчиком продолжаются, его убеждают сдаться, но правоохранители готовы и "к силовому сценарию решения конфликта".