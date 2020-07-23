Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Полиция обнародовала фото жителя Полтавы, взявшего в заложники полицейского

Правоохранительные органы не исключают "силового сценария решения конфликта".

124
Post cover

Фото © Facebook / Антон Геращенко

Украинская полиция обнародовала фото жителя Полтавы, который угрожал гранатой и взял в заложники полицейского. Правоохранительные органы подтвердили личность злоумышленника: это местный житель, судимый за кражи, мошенничество и сбыт наркотиков. Основное требование мужчины заключается в том, чтобы его не отправляли снова в тюрьму.

При этом губернатор Полтавской области Олег Синегубов заявил, что выполнено оно не будет, так как не имеет ничего общего с действительностью. Однако он отметил, что переговоры с захватчиком продолжаются, его убеждают сдаться, но правоохранители готовы и "к силовому сценарию решения конфликта".

Напомним, инцидент произошёл во время задержания у здания админсуда в Полтаве. Сначала преступник угрожал взорвать гранату, затем захватил в заложники полицейского. В ходе переговоров начальник областного уголовного розыска заменил правоохранителя собой. Злоумышленнику предоставили автомобиль, и сейчас он движется на нём в неизвестном направлении.

Выбор редакции

Loading...