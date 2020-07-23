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В Германии вынесли приговор 93-летнему экс-надзирателю концлагеря

На процессе Бруно Дей признал, что был осведомлён об убийствах и слышал крики истязаемых.

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Суд Гамбурга дал два года условного срока 93-летнему гражданину Германии Бруно Дею, который в 1944–1945 годах служил надзирателем в нацистском концлагере Штуттгоф близ Гданьска. Как сообщает DPA, бывший эсэсовец признан виновным в содействии убийству 5,2 тысячи человек.

Дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних, поскольку Дею на момент службы надзирателем было 17 лет. По данным прокуратуры, обвиняемый "поддерживал коварное и жестокое убийство — прежде всего узников из числа евреев". Подсудимый же настаивал, что служить в лагере смерти его заставили. На процессе он признал, что был осведомлён об убийствах, слышал крики истязаемых, но говорил, что сам никогда не участвовал в расправах, а был лишь охранником на сторожевой вышке.

Прокуратура требовала для экс-надзирателя концлагеря три года реального срока, а защита настаивала на его невиновности.

Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ рассекретила свидетельства преступлений нацистов в Крыму во время войны.

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