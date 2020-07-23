В Германии вынесли приговор 93-летнему экс-надзирателю концлагеря

Дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних, поскольку Дею на момент службы надзирателем было 17 лет. По данным прокуратуры, обвиняемый "поддерживал коварное и жестокое убийство — прежде всего узников из числа евреев". Подсудимый же настаивал, что служить в лагере смерти его заставили. На процессе он признал, что был осведомлён об убийствах, слышал крики истязаемых, но говорил, что сам никогда не участвовал в расправах, а был лишь охранником на сторожевой вышке.