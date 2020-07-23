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"Понаехали". Жителей Сочи возмутили гигантские очереди туристов на подъёмник

Некоторые упрекнули приезжих, что они стоят без маски.

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Жителей Сочи возмутили очереди из туристов. Один из отдыхающих снял на видео, как большое количество отдыхающих дожидаются возможности проехаться на подъёмнике в горы на курорте "Роза Хутор". Видео опубликовали в сообществе "Типичный Сочи" в соцсети "ВКонтакте".

"Кошмар какой!" — слышится женский голос за кадром.

"А чего вас всех туда понесло?", "Понаехали", "И вообще, нормальные на транспорте поднимаются на 1100 метров и оттуда — на подъёмники. Так и дешевле, и очередей меньше", "Идиоты, стоят без масок", — написали комментаторы.

Ранее одна жительница Сочи назвала ситуацию на побережье "борщом из людей". По её мнению, город уже "трещит по швам".

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