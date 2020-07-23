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Стало известно, сколько россиян страдают ожирением

Лишний вес приводит к сахарному диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. А они повышают смертность населения.

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Фото © Pixabay

Около 60% россиян имеют избыточный вес, примерно 20–25% россиян страдают ожирением. Об этом сообщил руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян.

Он отметил, что ожирение приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

Это то, что является главной причиной смертности, сокращения продолжительности жизни ожидаемой, — отметил эксперт на пресс-конференции.

Медик отметил, что при похудении важно тратить ровно столько калорий, сколько употребил с пищей. А вот ограничивать своё питание только одним продуктом в рамках диеты нельзя.

Ранее Лайф назвал регионы России с самым высоким уровнем ожирения.

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