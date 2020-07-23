В Ленобласти вандалы разбили полуторку, установленную на Дороге жизни

В Ленинградской области вандалы осквернили памятник музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни". Неизвестные повредили грузовой автомобиль ЗИС-5, более известный как полуторка, установленный в посёлке Подборовье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора музейного комплекса Юрия Щеглова.

— Прошедшей ночью группа вандалов разбила стёкла музейного автомобиля, помяла крышу и двери. Сейчас мы ожидаем оперативную группу полиции. После того как МВД даст разрешение, мы начнём восстановление полуторки, — сообщил директор музея.

Следователи зафиксировали все повреждения, а также обнаружили улики, оставленные вандалами. СКР возбудил уголовное дело по статье 243 УК РФ "Уничтожение и повреждение объектов культурного наследия".