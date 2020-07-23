Матвиенко © Совет Федерации настроен поддержать закон о многодневном голосовании

Совет Федерации намерен поддержать закон, предусматривающий проведение трёхдневного голосования на выборах в России. Об этом на пресс-конференции в четверг заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

— Как вы знаете, Государственная дума уже приняла закон о такой возможности голосовать не более трёх дней, и настроение сегодня и комитета, и Света Федерации поддержать этот закон, — сообщила она. — Я думаю, завтра он будет поддержан.

В то же время, по словам Матвиенко, необходимо принять дополнительные меры для обеспечения прозрачности на многодневных выборах.

Напомним, что автором идеи проведения многодневного голосования выступила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Именно она на встрече с президентом России Владимиром Путиным 9 июля предложила рассмотреть возможность проведения голосования на выборах в сентябре 2020 года в течение двух-трёх дней.