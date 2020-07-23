Матвиенко: Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в выборы в США

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отвергла все инсинуации на тему "российского вмешательства" в ход американских выборов. Речь об этом зашла во время её пресс-конференции по итогам весенней сессии в четверг. По словам спикера верхней палаты, наша страна является ответственным членом международного сообщества и потому готова сотрудничать с любым президентом, которого выберут американцы.

— Решить, кого выбрать президентом, — это право американского народа, и мы никогда не вмешивались и не будем в это вмешиваться, — указала Матвиенко. — Даже если бы кто-то хотел, это просто невозможно сделать.

Напомним, что очередным витком обвинений и поисков "российского следа" мы обязаны февральскому докладу сотрудницы аппарата директора национальной разведки Шелби Пирсон. Однако многие официальные лица выразили ей недоверие. В частности, отрицает российское вмешательство и советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, а американские спецслужбы полагают, что слухи сильно преувеличены. Да и сам Трамп неоднократно называл сторонников этой теории сумасшедшими бездельниками.