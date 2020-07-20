Трамп признал, что США устроили кибератаку на Россию. Что мешает сделать это ещё раз?

Новый указ президента США развязал руки спецслужбам страны. Теперь им ничего не мешает устроить кибератаку на Россию — и не понести за это наказание.

16 июля 2020 года президент США Дональд Трамп подписал секретный указ о наделении ЦРУ широкими правами по осуществлению кибератак на ряд стран, включая Россию.

Таким образом, глава государства разрешил ЦРУ не согласовывать каждый такой шаг с Белым домом, избавил от необходимости собирать доказательства легитимности мишеней и расширил спектр методов, которые можно задействовать при операциях. Среди разрешённых целей значатся и объекты критической инфраструктуры, по которым международное сообщество вроде как договорилось не бить.

Американские компании ранее нападали на Россию. В интервью Washington Post Трамп признавался, что в 2018 году одобрил проведение кибератаки, нацеленной на российское Агентство интернет-исследований.

То есть подписанный указ заставляет напрячься — что мешает в очередной раз провести хакерскую атаку на российскую компанию, если она ему не понравится? Это касается и других стран.

— Кибератака на российскую компанию — это далеко не единственное. И США собираются эти атаки продолжать. Причём не только в России. ЦРУ сами определят — его нужно замочить, — говорит президент Фонда защиты национальных ценностей, первый зампред Комиссии по СМИ ОП РФ Александр Малькевич.

Как закон об автономном Рунете решит проблему?

Директор РОЦИТ Сергей Гребенников говорит, что решением проблемы станет автономный Рунет. На реализацию проекта уйдёт время. И это даст свои плоды. А пока Россия не сможет отражать подобные кибератаки.

— Россия не защищена от киберугроз. Закон об автономном Рунете недавно вступил в силу, но необходимого оборудования для работы этой системы нет. Задача на ближайшие семь лет — решить эту проблему, — сказал эксперт.

Он ещё раз отметил, что автономный Рунет — это не железный занавес, а способ обезопасить российские ресурсы от внешних воздействий. Пусть Россия открыто не конфликтует с другими странами — иметь подобную защиту нужно, чтобы быть уверенным, что инфраструктуру никто не атакует.

— Это не железный занавес, а информационный щит, который должна построить любая страна, которая понимает, что войны следующего поколения — информационные. И это не про фейкньюс, а про DDoS-атаки на крупные промышленные предприятия, государственные ресурсы и тому подобное, — говорит Сергей Гребенников.

Президент Фонда защиты национальных ценностей, первый зампред Комиссии по СМИ ОП РФ Александр Малькевич придерживается аналогичного мнения.

— Есть масса идей, как эту ситуацию продолжать, развивать и усиливать. Одна из самых важных — закон об устойчивом интернете. Там прописаны меры защиты интернет-пространства информационных коммуникаций, — говорит эксперт.

Почему Россия под угрозой?

После нового указа Трампа действия АНБ и ЦРУ стали практически непредсказуемыми. Поэтому нужно быть готовыми к атаке в любой момент.

Кроме того, производство вредоносного программного обеспечения активно поддерживается спецслужбами Америки и других стран – членов НАТО. В этот многомиллиардный бизнес на территории многих западных стран вовлечено более 40 крупных компаний – разработчиков вредоносного ПО.