Лукашенко пригрозил иностранным СМИ выдворением и предложил им писать про комбайнёров

Президент Белоруссии пригрозил иностранным СМИ выдворением их журналистов из республики, если они будут "призывать к майданам". Гневной речью лидер страны разразился на совещании с руководством экономического блока страны.

— Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы, — сказал Лукашенко.

Зарубежным СМИ же президент республики предложил ехать в поле и писать про уборку урожая. Тем более что он "небывалый".

— Расскажите об этих простых людях — работягах, которые кормят страну. Все ж завтра побегут в магазины, эти писаки, чтобы купить кусок хлеба себе, родным, близким, детям, — сказал президент на совещании.