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Лукашенко пригрозил иностранным СМИ выдворением и предложил им писать про комбайнёров

Ранее он заявлял, что оппозиция вынашивает планы силового захвата власти.

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Александр Лукашенко. Фото © Пресс-служба Президента РБ

Президент Белоруссии пригрозил иностранным СМИ выдворением их журналистов из республики, если они будут "призывать к майданам". Гневной речью лидер страны разразился на совещании с руководством экономического блока страны.

Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы, — сказал Лукашенко.

Зарубежным СМИ же президент республики предложил ехать в поле и писать про уборку урожая. Тем более что он "небывалый".

Расскажите об этих простых людях — работягах, которые кормят страну. Все ж завтра побегут в магазины, эти писаки, чтобы купить кусок хлеба себе, родным, близким, детям, — сказал президент на совещании.

А ранее Лукашенко заявлял о планах оппозиции силой свергнуть его с поста лидера страны.

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