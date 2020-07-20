Призрак Майдана. Кто угрожает Лукашенко госпереворотом

Властям Белоруссии удалось сорвать план по дестабилизации ситуации в стране. Белоруссию готовились привести к "некоему Майдану", заявил президент Александр Лукашенко.

— Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определённые силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно. Но нам всё-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Белоруссии (это не шутка и не запугивание) и привода страны к некоему "Майдану". Такая была цель. Маски сорваны с определённых не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Белоруссии, — сказал президент республики.

По мнению белорусского политолога Алексея Дзерманта, в случае с этим заявлением Александра Лукашенко нужно уточнить, что именно имеется в виду. Разумеется, полный аналог украинского Майдана исключён.

— Тут надо понимать, что на Украине была борьба олигархических группировок за власть и крайне сильное воздействие со стороны Запада. У нас такого, понятное дело, нет. Есть некие попытки организовать протестное выступление, но это не "Майдан", это политтехнологическая вещь вроде цветной революции, попытка воспользоваться частью недовольства среди электората и натравить его на власть, — отметил Дзермант.

Он уточнил, что в нынешней ситуации медийная картинка не в полной мере отражает реальность, так как, несмотря на наличие объективной усталости от действующего президента, который у власти 26 лет, активно выступать готово меньшинство.

— Недовольные создают шумиху, кажется, что их много, но молчаливое большинство исходит из того, что перемены, к которым их призывают, сделают жизнь в стране хуже. Я полагаю, что они скажут своё слово непосредственно на выборах, — заявил политолог.

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Экономист Дмитрий Болкунец считает, что реально единственным "автором" белорусского "Майдана" может быть лишь сам Лукашенко, так как только в его возможностях это сделать и только ему имеет смысл запугивать людей этим явлением.

— Кроме Лукашенко, слово "Майдан" никто не произнёс. Делается это для того, чтобы запугать Москву дестабилизацией в республике и использовать страх собственного населения. Он же постоянно рассказывает о боевиках, о каких-то угрозах, беспорядках, которые могут произойти из-за действий неких врагов. Лично мне неизвестны белорусские оппозиционные структуры, которые бы могли организовать нечто похожее на "Майдан". Практика показывает, что, пока президентом Белоруссии является Александр Лукашенко, дальнейшей интеграции ожидать не следует, отношения Москвы и Минска будут оставаться всё на том же уровне, — подчеркнул эксперт.

Профессор ВШЭ Андрей Суздальцев уточнил, что "Майдан" — это прежде всего серьёзная организация, а не просто митинг, а Александр Лукашенко использует это слово, чтобы получить помощь от России.

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— "Майдан" — это долгосрочная манифестация с организацией палаток, пунктов питания, обороны и прочего. Я не знаю, кто в Белоруссии мог бы такое организовать. Зато Александр Григорьевич знает, как на это реагируют в России: употребление этого слова сразу вызывает желание поддержать того, против кого "Майдан" устроен. Это как код, который сразу делает Лукашенко в глазах Москвы более своим. Ему нужна поддержка — когда он увидел, что готовится протестное голосование, он тут же стал менять правила игры, снял рейтинговых кандидатов, оставив городских сумасшедших и яростных русофобов. На их фоне он смотрится прилично, — заявил эксперт.

По мнению публициста Бориса Рожина, ничего принципиального нового мы не увидели, так как подобная ситуация случалась и раньше на выборах в Белоруссии. В данном случае Лукашенко делает то, что приятно его целевой аудитории.

— Схема сохранилась старая, скорее всего, пытались раскачать через улицу, как-то дестабилизировать ситуацию, так что отчасти некоторые опасения со стороны Лукашенко верны, но сравнивать ситуацию с украинским Майданом тут, конечно, нельзя. По всей видимости, под эту раздачу попал и Бабарико, силовыми структурами были вскрыты незаконные схемы поступления средств, сейчас, очевидно, власти намерены полностью ликвидировать угрозу. Электорату такое нравится, — отметил эксперт.