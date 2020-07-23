Матвиенко: Совфед могут покинуть 5–7 сенаторов

— Каждый сентябрь в единый день голосования у нас идёт обновление верхней палаты. Каждый раз по-разному, было даже и на 10%, и на 20%, и на 30%. В сентябре этого года тоже произойдёт обновление состава сенаторов. Предположительно, как мне представляется, порядка пяти-семи сенаторов могут закончить свою работу, — отметила Матвиенко.