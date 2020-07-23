Матвиенко: Совфед могут покинуть 5–7 сенаторов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о возможном уходе пяти-семи сенаторов из верхней палаты российского парламента по итогам сентябрьских выборов.
— Каждый сентябрь в единый день голосования у нас идёт обновление верхней палаты. Каждый раз по-разному, было даже и на 10%, и на 20%, и на 30%. В сентябре этого года тоже произойдёт обновление состава сенаторов. Предположительно, как мне представляется, порядка пяти-семи сенаторов могут закончить свою работу, — отметила Матвиенко.
Она подчеркнула, что решение по этому вопросу принимают губернаторы и законодательные собрания регионов, поэтому вопрос стоит задать им. Спикер Совфеда добавила, что приветствует ротацию, но призвала дождаться сентябрьских выборов.
Говоря о выборах, Валентина Матвиенко также выступила против отмены дня тишины и переноса единого дня голосования. Спикер СФ считает именно сентябрь наиболее подходящим временем для волеизъявления россиян.