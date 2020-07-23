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В Москве на девушку упал строительный кран

Она получила несколько серьёзных травм и попала в больницу.

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Фото © VK / Москва online

В Москве серьёзно пострадала 22-летняя девушка после того, как на неё упал строительный кран на улице Ефремова. Во время происшествия в кабине находилась крановщица, сообщает портал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадавшая оказалась гражданкой другой страны. У неё закрытый перелом таза, закрытая травма живота и ушиб грудной клетки. Во время госпитализации она была в сознании. Сейчас находится под наблюдением врачей.

Ранее Лайф сообщал, что в Китае пять человек погибли в результате обрушения башенного крана.

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