В Москве на девушку упал строительный кран

В Москве серьёзно пострадала 22-летняя девушка после того, как на неё упал строительный кран на улице Ефремова. Во время происшествия в кабине находилась крановщица, сообщает портал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадавшая оказалась гражданкой другой страны. У неё закрытый перелом таза, закрытая травма живота и ушиб грудной клетки. Во время госпитализации она была в сознании. Сейчас находится под наблюдением врачей.