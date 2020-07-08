В Лондоне подъёмный кран рухнул на жилые дома. Пострадали четыре человека — видео

Видео © Twitter / Bridget Teirney
В Лондоне при падении подъёмного крана на жилые дома на востоке города пострадали четыре человека. Об этом говорится в сообщении пожарной команды города.
Отмечается, что два человека были доставлены в больницу с травмами головы, ещё двое получили медицинскую помощь на месте. Также сообщается, что, возможно, один человек пропал без вести в результате инцидента.
20-метровый подъёмный кран рухнул на строящийся многоквартирный дом, а также на два жилых небольших здания по соседству. На месте происшествия работают полиция и спасатели.
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