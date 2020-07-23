Матвиенко заявила, что у Дегтярёва есть шанс решить проблемы края через диалог с жителями

У врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва есть шанс решить проблемы региона через диалог с жителями. Причём ему важно научиться слышать разные точки зрения. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

— Что касается Михаила Владимировича Дегтярёва, то, конечно же, ему дан огромный шанс проявить себя, показать и вникнуть в те проблемы, которые есть накопившиеся, через диалог с людьми и людьми разными. Надо уметь слышать и тех, кто нравится, и тех, кто не нравится, и тех, кто имеет иную точку зрения, — отметила Матвиенко.

По словам спикера, и президент, и правительство, и Совет Федерации готовы оказывать всю необходимую поддержку для решения проблем в Хабаровском крае. Но многое зависит от самого Дегтярёва. У него есть год до дня единого голосования, чтобы заручиться доверием хабаровчан.

— Очень хочется искренне пожелать, чтобы у него всё получилось. Чтобы он реализовал себя, чтобы хабаровчане увидели в его лице эффективного руководителя, защитника интересов края. И тогда он обречён на успех, — добавила Матвиенко.