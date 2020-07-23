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Посла России вызвали в МИД Эстонии из-за публикаций об истории

Ранее сегодня эта страна наряду с тремя другими выступила с обвинениями в адрес Москвы.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Посла России в Эстонии Александра Петрова вызвали в МИД этой страны. Поводом стали публикации диппредставительства о добровольном вхождении стран Балтии в СССР.

О решении обсудить с послом такую позицию Москвы сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на пресс-конференции.

Подобные публичные заявления не идут на пользу двусторонним отношениям. Сегодня я дал распоряжение вызвать посла России и выразить соответствующий протест, — сказал руководитель МИД.

Сегодня Посольство России в Эстонии опубликовало комментарий МИД относительно 80-летия вступления прибалтийских республик в состав СССР. В нём говорится, что позиция Москвы по этому поводу базируется на объективном учёте исторических реалий.

Ранее сегодня несколько стран НАТО, в том числе и Эстония, обвинили Россию в переписывании истории.

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