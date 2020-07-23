Посла России вызвали в МИД Эстонии из-за публикаций об истории

Посла России в Эстонии Александра Петрова вызвали в МИД этой страны. Поводом стали публикации диппредставительства о добровольном вхождении стран Балтии в СССР.

О решении обсудить с послом такую позицию Москвы сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на пресс-конференции.

— Подобные публичные заявления не идут на пользу двусторонним отношениям. Сегодня я дал распоряжение вызвать посла России и выразить соответствующий протест, — сказал руководитель МИД.

Сегодня Посольство России в Эстонии опубликовало комментарий МИД относительно 80-летия вступления прибалтийских республик в состав СССР. В нём говорится, что позиция Москвы по этому поводу базируется на объективном учёте исторических реалий.