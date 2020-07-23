Захватчик автобуса в Луцке извинился перед заложниками, но о содеянном не жалеет

Максим Кривош, захвативший автобус с пассажирами в украинском Луцке, не жалеет о содеянном, но извиняется перед заложниками. Об этом он заявил в здании суда, который должен избрать ему меру пресечения. Подозреваемый отметил, что перед задержанием он также не раз просил прощения у людей, которые по его вине провели запертыми в транспорте 12 часов без еды, воды и доступа к туалету, к тому же в постоянном страхе за свою жизнь.

— И сегодня я готов извиниться, но о содеянном не жалею, — заявил захватчик.

По просьбе судьи Кривош объяснил, что означает "день антисистемы", о котором он писал в социальных сетях в день теракта.

— День антисистемы — это день правды. Это день, когда вы не обманываете сами себя в первую очередь. Потому что каждый день мы обманываем других, и это норма в принципе, — туманно объяснился он.

Напомним, что Кривош обвиняется по четырём статьям: "Захват заложников", "Незаконное обращение с оружием", "Посягательство на жизнь правоохранителя" и "Террористический акт". По украинскому законодательству не предусматривается объединение санкций. Если суд признает гражданина виновным по всем вменяемым статьям, то его наказывают по самой суровой.