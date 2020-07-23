Захватчик автобуса в Луцке извинился перед заложниками, но о содеянном не жалеет

Максим Кривош, захвативший автобус с пассажирами в украинском Луцке, не жалеет о содеянном, но извиняется перед заложниками. Об этом он заявил в здании суда, который должен избрать ему меру пресечения. Подозреваемый отметил, что перед задержанием он также не раз просил прощения у людей, которые по его вине провели запертыми в транспорте 12 часов без еды, воды и доступа к туалету, к тому же в постоянном страхе за свою жизнь.
— И сегодня я готов извиниться, но о содеянном не жалею, — заявил захватчик.
По просьбе судьи Кривош объяснил, что означает "день антисистемы", о котором он писал в социальных сетях в день теракта.
— День антисистемы — это день правды. Это день, когда вы не обманываете сами себя в первую очередь. Потому что каждый день мы обманываем других, и это норма в принципе, — туманно объяснился он.
Напомним, что Кривош обвиняется по четырём статьям: "Захват заложников", "Незаконное обращение с оружием", "Посягательство на жизнь правоохранителя" и "Террористический акт". По украинскому законодательству не предусматривается объединение санкций. Если суд признает гражданина виновным по всем вменяемым статьям, то его наказывают по самой суровой.
Как уже сообщал Лайф, утром 21 июля злоумышленник захватил 13 заложников в автобусе на Театральной площади города Луцка. Свои действия он объяснил "усталостью от ситуации". Людей он был согласен отпустить при нескольких условиях, одним из которых стала публикация президентом Украины Владимиром Зеленским видеоролика в своих соцсетях, в котором он призвал смотреть фильм "Земляне". Украинский лидер выполнил данное требование, после чего преступник отпустил заложников и вскоре сдался властям.