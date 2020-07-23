Полтавский преступник освободил заложника и сбежал в лес

Житель украинской Полтавы, который ранее взял в заложники начальника областного уголовного розыска, бросил машину, на которой скрывался, и убежал в лес, сейчас его ищут. Полицейский не пострадал. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает телеканал "112 Украина".
Полиция обнародовала фото жителя Полтавы, взявшего в заложники полицейскогоПравоохранительные органы не исключают "силового сценария решения конфликта".
Напомним, во время задержания у здания админсуда в Полтаве местный житель угрожал взорвать гранату, а затем захватил в заложники полицейского. В ходе переговоров начальник областного уголовного розыска заменил правоохранителя собой. Злоумышленнику предоставили автомобиль, на нём он вместе с заложником покинул город.