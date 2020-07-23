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Собянин рассказал, когда в Москве начнётся вакцинация от коронавируса

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Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Вакцинация населения Москвы от коронавируса начнётся, как только препарат появится. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В столице уже давно выстроена работа по вакцинации горожан, и объёмы вакцинации от обычного гриппа, например, в Москве достигают 5–6 миллионов человек. Так что система функционирует и готова принять любую вакцину, — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Мэр города назвал ситуацию с коронавирусом в Москве стабильной. Однако нужно по-прежнему соблюдать меры предосторожности. Это касается в том числе общественного транспорта, торговых центров.

Ранее разработчик российской вакцины от коронавируса объяснил её быстрое появление.

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