Собянин рассказал, когда в Москве начнётся вакцинация от коронавируса

Вакцинация населения Москвы от коронавируса начнётся, как только препарат появится. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— В столице уже давно выстроена работа по вакцинации горожан, и объёмы вакцинации от обычного гриппа, например, в Москве достигают 5–6 миллионов человек. Так что система функционирует и готова принять любую вакцину, — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".