Перечислили миллион. Компания начала помогать женщине, на которую сбросили 30-килограммовый мешок

Видео предоставлено Лайфу

Следственный комитет организовал проверку по факту инцидента на стройке в подмосковном городе Люберцы, где у 38-летней женщины оказался раздроблен позвоночник. На неё с двенадцатого этажа сбросили мусор.

— В настоящее время запланировано проведение комплекса необходимых проверочных мероприятий, в том числе получение объяснения от рабочего, сбросившего мусор, а также истребование документации строительной компании по технике безопасности при проведении строительных работ, — говорится в публикации.

После репортажа Лайфа о трагедии компания-подрядчик вышла на связь с пострадавшей Надеждой Колышевой и перевела на её счёт один миллион рублей на операцию, а также пообещала полностью оплатить дальнейшее лечение.