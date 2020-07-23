Перечислили миллион. Компания начала помогать женщине, на которую сбросили 30-килограммовый мешок

Видео предоставлено Лайфу
Следственный комитет организовал проверку по факту инцидента на стройке в подмосковном городе Люберцы, где у 38-летней женщины оказался раздроблен позвоночник. На неё с двенадцатого этажа сбросили мусор.
— В настоящее время запланировано проведение комплекса необходимых проверочных мероприятий, в том числе получение объяснения от рабочего, сбросившего мусор, а также истребование документации строительной компании по технике безопасности при проведении строительных работ, — говорится в публикации.
После репортажа Лайфа о трагедии компания-подрядчик вышла на связь с пострадавшей Надеждой Колышевой и перевела на её счёт один миллион рублей на операцию, а также пообещала полностью оплатить дальнейшее лечение.
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Как ранее сообщал Лайф, инцидент произошёл 14 июля. Из-за неработающего грузового лифта на стройке рабочий скинул 30-килограммовый мешок со строительным мусором с двенадцатого этажа. Мешок упал прямо на женщину, проходившую мимо. Удар был такой силы, что раздробил ей несколько позвонков. Сейчас Надежда находится в тяжёлом состоянии в ожидании операции, на которую у её семьи нет денег. Компания же в качестве компенсации сперва выплатила лишь 400 тысяч рублей, что не является даже десятой частью от необходимой суммы. Операцию оценили в пять миллионов рублей.